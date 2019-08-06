"Дерево просто в щепки разнесло": житель Самары рассказал, как молния ударила в 20 метрах от него
Это произошло во время вчерашнего ливня на улице Юбилейной
В Самаре молния ударила в дерево
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В Самаре молния ударила в дерево на улице Юбилейной и разнесла его буквально в щепки. Видео снял житель Самары Геворг Манукян.
- Это случилось во дворе на улице Юбилейной, 6. Был сильный ливень, я стоял метрах в 20 от этого дерева и тут грохот такой, как взрыв, сильный грохот - не то слово. Дерево разнесло в щепки, - поделился он эмоциями с журналистом КП-Самара.
Как рассказазал молодой человек, дерево от удара молнии не загорелось, оно только светилось изнутри.
В Самаре молнией расщепило дерево.
ИСТОЧНИК KP.RU