"Дерево просто в щепки разнесло": житель Самары рассказал, как молния ударила в 20 метрах от него

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-06T18:53:40+03:00

Это произошло во время вчерашнего ливня на улице Юбилейной

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В Самаре молния ударила в дерево на улице Юбилейной и разнесла его буквально в щепки. Видео снял житель Самары Геворг Манукян.

- Это случилось во дворе на улице Юбилейной, 6. Был сильный ливень, я стоял метрах в 20 от этого дерева и тут грохот такой, как взрыв, сильный грохот - не то слово. Дерево разнесло в щепки, - поделился он эмоциями с журналистом КП-Самара.

Как рассказазал молодой человек, дерево от удара молнии не загорелось, оно только светилось изнутри.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/724450" frameborder="0"></iframe> В Самаре молнией расщепило дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU