Роспотребнадзор проверил 4628 клещей: Самарец госпитализирован с опасным заболеванием

СЕГОДНЯ 21:18 2019-08-06T21:18:43+03:00

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Областной Роспотребнадзор отчитался по итогам исследований снятых с жителей региона клещей. На энцефалит проверено 4628 паразитов, вирус обнаружен у 183 (3,9%). На боррелиоз — 4493 клеща, вирус найден у 128 (2,8%), и на прошлой неделе один из пациентов госпитализирован — уже второй в этом году.

- Клещ редко впивается в тело сразу, от получаса до нескольких часов он ползает, выбирая «самое вкусное» место, - напоминают сотрудники Роспотребнадзора. Поэтому на природе нужно каждые 15-20 минут осматривать все тело, обращая внимание на волосистые части, кожные складки, ушные раковины, подмышки и пах — излюбленные места паразитов.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — опасная вирусная инфекция, поражающая важнейшие органы: сердце, нервную систему, опорно-двигательный аппарат, кожу. Его особенность в том, что болезнь не передается от человека к человеку — заразиться можно только от укуса клеща.

ИСТОЧНИК KP.RU