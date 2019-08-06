Фосфаты, паразиты и грязь: В Самарской области забраковали 493 кг рыбы

СЕГОДНЯ 21:19 2019-08-06T21:19:34+03:00

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Областной Роспотребнадзор проверил рыбу, продающуюся в Самарском регионе, а также точки ее реализации. Из 275 осмотренных объектов на 21 найдены нарушения — не проводилась своевременна мойка и дезинфекция, отсутствовали документы, неправильная маркировка, нарушение сроков годности и пр. Всего было забраковано 36 партий общим весом 493 кг.

– Все исследованные пробы отвечали гигиеническим нормативам по содержанию пестицидов, полихлорированных бефинилов, бензапирена, нитрозаминов, гистамина и солей тяжелых металлов, - успокоили наиболее впечатлительных самарцев сотрудники Роспотребнадзора.

В одной пробе из партии трески от производителя из Мурманской области найдено повышенное содержание фосфатов. Другая проба не прошла по паразитологическим показателям, а еще 27 — по микробиологическим. Впрочем, «патогенная флора» не найдена — продукция «отличилась» просто своим низким качеством.

ИСТОЧНИК KP.RU