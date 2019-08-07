В Отрадном третий месяц разыскивают пропавшую 14-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-07T08:03:21+03:00

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В Самарской области разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девушку. Последний раз Елену Полижаеву видели 18 мая в Отрадном. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы девушки: рост 160 см, среднего телосложения, каштановые волосы до плеч, карие глаза. К сожалению, во что была одета Елена в день исчезновения, неизвестно.

Сейчас ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Елена, телефон: +79270125870. Также все, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего подростка, могут обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU