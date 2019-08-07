СМИ: в Сызрани мужчина пошел чистить канализацию и утонул в выгребной яме
В некоторых СМИ появилась информация о том, что в поселке Западный в Сызрани 4 августа произошло ЧП. Там на улице Днепропетровской якобы утонул 34-летний мужчина.
Как пишут сызранские новостные издания, в тот день мужчина чистил канализацию в своем доме и для этого спустился в выгребную яму. Прошло довольно длительное время, но сызранец так и не выбрался наружу. В итоге очевидцы вызвали экстренные службы. Когда специалисты прибыли на место, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
«Комсомольская правда — Самара» обратилась за комментарием в СУ СК по Самарской области. Там информацию о гибели сызранца не подтвердили, заявив, что в сводке за прошедшие дни ничего подобного у них не было.
ИСТОЧНИК KP.RU