СМИ: в Сызрани мужчина пошел чистить канализацию и утонул в выгребной яме

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-07T08:55:52+03:00

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В некоторых СМИ появилась информация о том, что в поселке Западный в Сызрани 4 августа произошло ЧП. Там на улице Днепропетровской якобы утонул 34-летний мужчина.

Как пишут сызранские новостные издания, в тот день мужчина чистил канализацию в своем доме и для этого спустился в выгребную яму. Прошло довольно длительное время, но сызранец так и не выбрался наружу. В итоге очевидцы вызвали экстренные службы. Когда специалисты прибыли на место, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

«Комсомольская правда — Самара» обратилась за комментарием в СУ СК по Самарской области. Там информацию о гибели сызранца не подтвердили, заявив, что в сводке за прошедшие дни ничего подобного у них не было.

ИСТОЧНИК KP.RU