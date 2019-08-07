Стали известны возможные соперники «Крыльев Советов» по 1/16 финала Кубка России

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-07T09:28:09+03:00

Самарцы могут сыграть с московскими «Велесом» и «Торпедо», ярославским «Шинником», ивановским «Текстильщиком», черкесским «Интером», песчанокопской «Чайкой», омским «Иртышом», барнаульским «Динамо» или томской «Томью»

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Определились возможные соперники «Крыльев Советов» по 1/16 финала Кубка России по футболу. Самарцы находятся в одной корзине с «Уфой», «Сочи» и «Тамбовом» и сыграют с одной из следующих команд: «Велес» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Чайка» (село Песчанокопское, Ростовская область), «Интер» (Черкесск), «Шинник» (Ярославль), «Текстильщик» (Иваново), «Иртыш» (Омск), «Динамо» (Барнаул), «Томь» (Томск). Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».

- Матчи 1/16 финала Кубка запланированы на 25 и 26 сентября. Представители РПЛ проведут их в гостях, - рассказали в «КС».

Напомним, в Кубке России продолжает участие еще одна команда из Самарской области – тольяттинский «Акрон». Он обыграл ульяновскую «Волгу» 3:0 и пробился в 1/32 финала, где сыграет с саранской «Мордовией». Если тольяттинцы пройдут эту стадию, то в 1/16 финала встретятся с «Уралом», «Ростовом», «Рубином» или московским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU