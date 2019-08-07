2019-08-07T10:00:51+03:00
Происшествия

В Самарской области водителя-наркомана, прокатившего 500 м полицейского на капоте, отправили в колонию

Также мужчина выплатил пострадавшему 1 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист ближайшие 2 года проведет в колонии общего режимаАвтомобилист ближайшие 2 года проведет в колонии общего режимаФото: Архив "КП"
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Исаклинский районный суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который, находясь в наркотическом опьянении, умышленно сбил сотрудника ДПС.

Было установлено, что водитель автомобиля «Тойота Камри», ранее лишенный водительских прав, проигнорировал требование полицейского об остановке и наехал на него. В результате сотрудник ДПС оказался на капоте машины. После этого водитель иномарки начал пытаться всеми возможными способами сбросить полицейского с капота. Через 500 метров ему удалось это сделать. В итоге страж порядка упал на асфальт и попал под передний бампер авто. Сразу после этого злоумышленник уехал с места ДТП. Полицейские устроили за ним погоню. Догнать нарушителя им удалось на территории Красноярского района.

- Мужчина признал свою вину, раскаялся, а также извинился перед полицейским, который в ДТП получил закрытую ЧМТ, ушибы и сотрясение головного мозга. Он возместил ему материальный и моральный вред в 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал автомобилиста виновным и назначил ему 2 года 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей. Также его на 2 года 10 месяцев лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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