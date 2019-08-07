Регбийный клуб «Самара» разгромил дома «Красный город» 116:6

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-07T10:42:51+03:00

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Регбийный клуб «Самара» в рамках предпоследнего тура группового этапа Высшей лиги (второго в системе дивизионов страны) разгромил команду «Красный город» из Йошкар-Олы. Матч проходил на стадионе «Локомотив» в Самаре и завершился со счетом 116:6.

- В этом матче у нашей команды получалось почти все: и забеги по краю, и прорыв линии схваткой, удары ногами, и сложные реализации с краю. Игра завершилась со счетом 116:6 в пользу РК «Самара», - рассказали в клубе.

Напомним, в рамках группового этапа у волжан осталась одна игра – против «Витязя» в Перми. Встреча должна пройти 11 августа. Однако, по информации «КП-Самара», у клуба нет денег, чтобы отправиться на выезд.

Сейчас «Самара» идет на 2 месте в группе «Поволжье» Высшей лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU