В Самарской области молодого человека осудили за организацию незаконной миграции

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-07T10:45:58+03:00

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В Самарской области вынесли приговор 26-летнему гражданину одной из закавказских республик, который обвинялся в организации незаконно пребывания иностранцев на территории региона.

- Было установлено, что молодой человек, зная, что его соотечественники находятся в России незаконно, обеспечивал их жильем и помогал уклоняться от миграционного контроля, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

Чапаевский городской суд признал молодого человека виновным и назначил ему 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU