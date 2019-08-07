В Самарской области молодого человека осудили за организацию незаконной миграции
Иностранцу назначили условное наказание
Суд признал парня виновным в "поставке" нелегальных мигрантовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области вынесли приговор 26-летнему гражданину одной из закавказских республик, который обвинялся в организации незаконно пребывания иностранцев на территории региона.
- Было установлено, что молодой человек, зная, что его соотечественники находятся в России незаконно, обеспечивал их жильем и помогал уклоняться от миграционного контроля, - сообщили в УФСБ по Самарской области.
Чапаевский городской суд признал молодого человека виновным и назначил ему 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU