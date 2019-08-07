Самарские власти выделят 125 тысяч рублей депутату, который входит в рейтинг Forbes

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-07T13:03:10+03:00

Леонида Симановского наградят за вклад в развитие 63 региона

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Депутата Госдумы РФ Леонида Симановского решили наградить почетным знаком «За труд во благо земли Самарской». Народному избраннику вручат не только награду, но еще и премию в 125 тысяч рублей. Соответствующее постановление появилось на сайте регионального правительства.

- Леонид Симановский будет награжден почетным знаком губернатора Самарской области за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, - говорится в документе.

Единовременное денежное вознаграждение Леониду Симановскому выделят за счет средств, предусмотренных департаменту управления делами губернатора Самарской области на соответствующие цели.

Отметим, что Леонид Симановский сейчас занимает 35 строчку рейтинга самых богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes. Его состояние оценивается в 451,56 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU