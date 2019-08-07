Самарская область стала лидером по темпам роста спутникового ТВ в Поволжье

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-07T11:07:10+03:00

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Абонентская база Спутникового телевидения МТС в Самарской области в первом полугодии 2019 года возросла в 1,7 раза по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Причиной всплеска интереса самарцев к спутниковому ТВ МТС послужила возможность одновременного приобретения «тарелки» и мобильного интернет-роутера со скидкой до 40% в рамках предложения «Весь спутник МТС», запущенного весной 2019 года и на сегодняшний момент составляющего более четверти всех новых подключений в регионе.

Кроме Самарской области, наиболее высокие темпы роста количества абонентов спутникового ТВ МТС зафиксированы в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ставропольском крае.

- Популярность нашего «спутника» растет благодаря качественному канальному наполнению, невысоким ценам и уникальным комплексным продуктам, которые МТС предлагает, как мультисервисный оператор. Наши абоненты могут одновременно пользоваться мобильными голосовыми сервисами, высокоскоростным доступом в интернет и спутниковым ТВ, во всех случаях получая высококачественный продукт по выгодной цене, - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ. Суммарный канальный план включает 220 каналов. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, насчитывающей более 5800 салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.

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ИСТОЧНИК KP.RU