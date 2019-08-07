В Самаре мужчина поругался с женщиной и забил ее до смерти руками и ногами
В Самаре на днях вынесли приговор 42-летнему Николаю Рудакову. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерь по неосторожности. Жертвой оказалась 40-летнея Галина Негороженко.
- В суде обвиняемый вину не признал и показал, что не наносил ударов женщине, которая вернулась домой с телесными повреждениями. По словам мужчины, чистосердечное признание написано не им, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая представляла на процессе сторону обвинения.
По версии следствия, все случилось 16 июля 2018 года. В период с 9 утра до 13-00 Рудаков, находясь в квартире дома на Ташкентской, в ходе ссоры избил потерпевшую руками и ногами. Она скончалась от травмы головы.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал Рудакова причастным к преступлению. Ему дали 5 лет лишения свободы. Срок отбывать мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU