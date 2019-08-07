2019-08-07T11:29:33+03:00
Общество

Сотрудники СВГК готовы оперативно реагировать на ЧС

193 работника аварийно-спасательной службы прошли аттестацию на получение статуса «Спасатель»
Поделиться:
На протяжении полутора месяцев 193 работника аварийно-спасательной службы (АСС) СВГК готовились к периодической аттестацииНа протяжении полутора месяцев 193 работника аварийно-спасательной службы (АСС) СВГК готовились к периодической аттестации
Изменить размер текста:

Завершился очередной цикл обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации персонала одиннадцати аварийно-спасательных формирований Средневолжской газовой компании.

На протяжении полутора месяцев 193 работника аварийно-спасательной службы (АСС) СВГК готовились к периодической аттестации на получение статуса «Спасатель»: на учебном полигоне компании проходили курс тактической подготовки и совершенствовали навыки оказания первой помощи под руководством преподавателей «учебно-консультационного центра аварийно-спасательных формирований» из г. Новомосковск.

В течение недели спасатели каждого из формирований АСС повышали свой уровень знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций природного и техногенного характера на обслуживаемых объектах систем газораспределения и газопотребления, шлифовали навыки использования средств индивидуальной защиты и специального оснащения, а также оказанию первой помощи пострадавшим. Тестирование, сдача нормативов физподготовки и экзамен по завершении курса подтвердили готовность сотрудников АСС СВГК к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.

«Постоянная готовность, приоритетность задач спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной среды при возникновении чрезвычайных ситуаций – вот основные принципы спасателей СВГК. Наша АСС стоит на страже безопасности не только объектов газового хозяйства, обслуживаемого компанией, но и готова к выполнению работ на основании договоров на обслуживание объектов сетей газораспределения и газопотребления», – подчеркнул главный инженер ООО «Средневолжская газовая компания» Александр Семенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области из-за антисанитарии закрыли кафе
В Самаре водитель «Тойоты» проехал на «красный» и отправил 19-летнюю девушку в больницу
В Самаре прокуратура добивается через суд жилья для ребенка-инвалида
В Тольятти 9-летний мальчик вышел из дома и пропал
В Самарской области 239 человек подхватили мышиную лихорадку
В Самаре мужчина поругался с женщиной и забил ее до смерти руками и ногами
Самарская область стала лидером по темпам роста спутникового ТВ в Поволжье
Самарские власти выделят 125 тысяч рублей депутату, который входит в рейтинг Forbes
В Самарской области молодого человека осудили за организацию незаконной миграции
Регбийный клуб «Самара» разгромил дома «Красный город» 116:6
Самарцы переживают, что из-за строительства высотки на Пушкина, могут снести дом «окаменевшей Зои»