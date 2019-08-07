Сотрудники СВГК готовы оперативно реагировать на ЧС

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-07T11:29:33+03:00

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Завершился очередной цикл обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации персонала одиннадцати аварийно-спасательных формирований Средневолжской газовой компании.

На протяжении полутора месяцев 193 работника аварийно-спасательной службы (АСС) СВГК готовились к периодической аттестации на получение статуса «Спасатель»: на учебном полигоне компании проходили курс тактической подготовки и совершенствовали навыки оказания первой помощи под руководством преподавателей «учебно-консультационного центра аварийно-спасательных формирований» из г. Новомосковск.

В течение недели спасатели каждого из формирований АСС повышали свой уровень знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций природного и техногенного характера на обслуживаемых объектах систем газораспределения и газопотребления, шлифовали навыки использования средств индивидуальной защиты и специального оснащения, а также оказанию первой помощи пострадавшим. Тестирование, сдача нормативов физподготовки и экзамен по завершении курса подтвердили готовность сотрудников АСС СВГК к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.

«Постоянная готовность, приоритетность задач спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной среды при возникновении чрезвычайных ситуаций – вот основные принципы спасателей СВГК. Наша АСС стоит на страже безопасности не только объектов газового хозяйства, обслуживаемого компанией, но и готова к выполнению работ на основании договоров на обслуживание объектов сетей газораспределения и газопотребления», – подчеркнул главный инженер ООО «Средневолжская газовая компания» Александр Семенов.

ИСТОЧНИК KP.RU