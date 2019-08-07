2019-08-07T11:44:53+03:00
Общество

В Тольятти 9-летний мальчик вышел из дома и пропал

Последний раз ребенка видели утром 6 августа на улице Голосова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас полицейские опрашивают семью мальчика и проверяют возможные места его нахожденияСейчас полицейские опрашивают семью мальчика и проверяют возможные места его нахожденияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти полицейские и родственники разыскивают пропавшего 9-летнего Ивана Лебедева. Во вторник, 6 августа, около 10:00 мальчик вышел из дома на улице Голосова, 26 и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Сейчас полицейские проверяют места, где может находиться ребенок, изучают его личные вещи и место проживания. Инспекторы ПДН работают с семьей мальчика и устанавливают возможные причины его исчезновения, - рассказали в облГлавке.

Приметы Ивана: на вид 9 лет, рост 160 см, плотного телосложения, светло-русые волосы. В день пропажи он был одет в красно-бело-синюю толстовку, белую футболку, серые спортивные штаны и синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (8482) 93-45-62 (дежурная часть ОП № 25 УМВД по Тольятти) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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