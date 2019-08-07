В Самаре прокуратура добивается через суд жилья для ребенка-инвалида
В Самаре прокуратура выиграла суд против сотрудников городского департамента управления имуществом. Надзорное ведомство добилось того, чтобы чиновников обязали вне очереди обеспечить ребенка-инвалида жильем.
- Основанием для обращения в суд явилась нуждаемость ребенка в жилом помещении по договору социального найма, а также наличие у него тяжелой формы хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, - сообщила старший помощник прокурора Самары Анастасия Каштанова.
Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, но департамент обжаловал это решение. Самарский областной суд апелляцию отклонил и оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU