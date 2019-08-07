2019-08-07T12:07:33+03:00
Общество

В Самаре прокуратура добивается через суд жилья для ребенка-инвалида

Городских чиновников уже обязали представить жилье, но они обжаловали это решение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прокуроры через суд потребовали вне очереди выделить ребенку-инвалиду жильеПрокуроры через суд потребовали вне очереди выделить ребенку-инвалиду жильеФото: Архив "КП"
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В Самаре прокуратура выиграла суд против сотрудников городского департамента управления имуществом. Надзорное ведомство добилось того, чтобы чиновников обязали вне очереди обеспечить ребенка-инвалида жильем.

- Основанием для обращения в суд явилась нуждаемость ребенка в жилом помещении по договору социального найма, а также наличие у него тяжелой формы хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, - сообщила старший помощник прокурора Самары Анастасия Каштанова.

Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, но департамент обжаловал это решение. Самарский областной суд апелляцию отклонил и оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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