В Самаре водитель «Тойоты» проехал на «красный» и отправил 19-летнюю девушку в больницу

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-07T12:38:46+03:00

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Во вторник, 6 августа, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП. В поселке Красная Глинка около 10:05 столкнулись автомобили «Тойота» и «Мерседес». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 32-летний водитель «Тойоты», двигаясь по дороге 2 квартала в направлении улицы Жигули, проехал на «красный» и врезался в «Мерседес» под управлением 38-летнего мужчины, - рассказали полицейские.

В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес». Ее госпитализировали. По данным инспекторов ГИБДД, на момент аварии оба водителя были трезвы. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU