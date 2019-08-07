В Самарской области из-за антисанитарии закрыли кафе

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-07T12:55:55+03:00

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В Самарской области закрыли кафе, которое работало в селе Кошки с нарушением санитарных правил и норм. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

- Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что в кафе невозможно проводить влажную уборку, поскольку на стенах обои и битая плитка. Также возле заведения не были обустроены площадка для временной парковки транспорта и вторая сливная яма. Проверяющие составили акты и обратились в суд, - рассказали в ведомстве.

Служители Фемиды приняли решение приостановить деятельность кафе на 30 суток. Приставы выехали на место и опечатали двери заведения. В течение месяца руководство кафе должно устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU