В Сызрани две семьи устроили перестрелку из-за денег

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-07T13:15:53+03:00

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемых пока нет

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Самарские полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия, которое случилось в Сызрани 13 июля. Там, в частном секторе на улице Котовского произошла перестрелка.

- По факту конфликта между жителями Сызрани возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - "Хулиганство". Сейчас оно находится на стадии расследования, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемых пока нет. О пострадавших полицейские тоже не рассказывают. Как поделились правоохранители, в центре разборок оказались члены двух семей - более 20 человек. Они не поделили деньги и решили выяснить отношения. Силовики продолжают работу по делу.

ИСТОЧНИК KP.RU