В Самарской области решили отменить запрет на охоту на водоплавающую дичь

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-07T13:28:47+03:00

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В Самарской области отменят запрет на охоту на водоплавающую дичь, который был введен 29 июля из-за опасности лесных пожаров. Такое решение властей возмутило местных любителей охоты и они направили губернатору открытое письмо с просьбой отменить его.

- Причинами недовольства стали экономические потери охотничьей индустрии и охотников, которые могут привести к уменьшению выкладки кормов зимой. Кроме того, перенос открытия сезона охоты на 27 сентября неразумен, потому что большая часть водоплавающей дичи к этому времени уже начнет миграцию на зимовку, - написал в соцсетях директор охотничьего хозяйства «Пойменное» Григорий Бондарев.

В понедельник, 5 августа, с представителями охотхозяйств встретились глава минлесхоза Александр Ларионов, а также руководитель департамента охоты и рыболовства Виктор Трусов. Они обсудили данную ситуацию и пришли к компромиссу. В среду, 7 августа, Самарское областное общество охотников и рыболовов сообщило, что после встречи, об итогах которой уже доложили губернатору Дмитрию Азарову,было принято решение открыть сезон охоты в положенный срок — 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU