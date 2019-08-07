В матче с «Ростовом» за «Крылья Советов» не сыграет Тарас Бурлак

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-07T13:32:18+03:00

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«Крылья Советов» будут готовиться к матчу 5 тура РПЛ против «Ростова» на клубной базе до воскресенья. После этого самарцы вылетят на матч в Ростов. В игре не примет участие защитник волжан Тарас Бурлак, который проходит реабилитацию, сообщает пресс-служба «КС».

- К поединку с «Ростовом» готовятся все игроки, кроме защитника Тараса Бурлака, который проходит реабилитацию. В игре с ростовчанами сможет принять участие полузащитник Александр Гацкан, который ранее выступал за «Ростов», - отметили в «Крыльях».

Напомним, матч пройдет в понедельник, 12 августа, в 21:00 по самарскому времени. На нем впервые в матчах «Крыльев Советов» применят систему VAR.

ИСТОЧНИК KP.RU