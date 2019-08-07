Житель Жигулевска устроил шоппинг по чужой карте и отправился в колонию

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-07T13:46:00+03:00

Пока мужчину не задержали, он успел потратить более 80 тысяч рублей

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В Жигулевске суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, который обвинялся в краже денег с банковской карты своего знакомого.

- Преступление произошло осенью 2018 года. Мужчина находился в гостях у своего знакомого и распивал с ним спиртные напитки. В ходе застолья хозяин жилплощади попросил гостя сходить в магазин за очередной порцией алкоголя и дал ему свою банковскую карту. Совершив покупку, злоумышленник хозяину карту не вернул, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина оставил чужую карту себе и начал ею расплачиваться за свои покупки. Таким образом он успел потратить более 80 тысяч рублей. Злоумышленника задержали. Он сознался в содеянном и пообещал вернуть деньги. Недавно мужчина предстал перед судом. Служители Фемиды признали его виновным и назначили 2 года лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU