В Чапаевске водитель «Калины» вылетел в кювет и вместе с 17-летним пассажиром попал в больницу
Автомобилист не справился с управлением и не удержал машину на дороге
Полицейские проводят проверку по факту аварииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 6 августа, примерно в 10:20 в Чапаевске произошло серьезное ДТП. Там на улице Кутузова вылетел в кювет автомобиль «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 19-летний водитель легковушки, двигаясь со стороны улицы Суворова в направлении улицы Овражной, не справился с управлением и съехал в кювет, - рассказали полицейские.
В результате случившегося пострадали 2 человека: водитель и его 17-летний пассажир. Обоих госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU