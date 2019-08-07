В Чапаевске водитель «Калины» вылетел в кювет и вместе с 17-летним пассажиром попал в больницу

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-07T13:54:34+03:00

Автомобилист не справился с управлением и не удержал машину на дороге

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Во вторник, 6 августа, примерно в 10:20 в Чапаевске произошло серьезное ДТП. Там на улице Кутузова вылетел в кювет автомобиль «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 19-летний водитель легковушки, двигаясь со стороны улицы Суворова в направлении улицы Овражной, не справился с управлением и съехал в кювет, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадали 2 человека: водитель и его 17-летний пассажир. Обоих госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU