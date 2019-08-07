В Тольятти нашли живым пропавшего 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-07T15:01:43+03:00

Поиски ребенка, в которых приняли участие полицейские и волонтеры, длились около суток

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В Самарской области благополучно завершились поиски 9-летнего Ивана Л. Мальчика больше суток разыскивали родственники, волонтеры и полицейские. Днем в среду, 7 августа, представители добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили, что ребенок найден.

- Найден. Жив! Спасибо всем выехавшим и готовым выехать на поиски! Отдельное спасибо за распространение информации о пропавшем ребенке, - написали в соцсетях волонтеры.

Напомним, мальчик пропал во вторник, 6 августа. Около 10 часов утра он вышел из дома на улице Голосова и пропал. Где все это время находился ребенок, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU