Жителям 20 домов в Самаре вернули холодную воду после утечки на Ташкентской

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-07T15:52:16+03:00

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В Промышленном районе Самары устранили коммунальную аварию на водопроводных сетях, которая произошла днем в среду, 7 августа, на улице Ташкентской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Около 15:00 на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм в районе дома № 206 была выявлена утечка. В итоге жители 20 многоквартирных домов — 5817 человек, в том числе 783 ребенка — остались без воды, - рассказали в ведомстве.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники «Самарских коммунальных систем». На ремонтные работы у них ушло около часа. Холодную воду жителям Промышленного района вернули уже в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU