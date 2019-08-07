2019-08-07T16:23:47+03:00
Общество

В Тольятти школьник сутки не возвращался домой из страха идти одному вечером

Мальчик, которого сутки искали в Автограде, провел ночь у друга
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мать ребенка обратилась в полицию после того, как он весь день не заходил в соцсетиМать ребенка обратилась в полицию после того, как он весь день не заходил в соцсетиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полиции сообщили подробности поисков 9-летнего мальчика, который утром 6 августа вышел из дома в Тольятти и пропал. По словам матери ребенка, раньше он никогда не уходил из дома, а когда задерживался, всегда звонил. В этот раз мальчик даже целый день не заходил в соцсети. Ребенка нашли в среду днем, 7 августа. Как выяснилось, все это время мальчик находился у своего друга.

- Мальчик рассказал, что пошел в гости к знакомому. Так как дом его был далеко, а возвращаться вечером домой ему было страшно, ребенок решил остаться у друга. Родителям позвонить он забыл. На следующее утро по пути домой он решил зайти в торговый центр, там его и нашли полицейские, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ребенка благополучно вернули матери. Никакие противоправные действия в отношении него не совершались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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