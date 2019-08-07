2019-08-07T17:02:11+03:00
Общество

В Самаре дорожники начали укладывать на улице Урицкого верхний слой асфальта

Дорогу обновляют от улицы Спортивной до улицы Владимирской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжается ремонт дорог возле Крымской площади. На сегодняшний день эти работы выполнены более чем на 60%. Сегодня ночью дорожники начали укладывать верхний слой асфальта на участке улицы Урицкого от улицы Спортивной до улицы Владимирской.

- На сегодняшний день работы выполнены на 12 тысячах кв.м, в то время как общая площадь составляет около 16 тысяч кв.м. Они идут в соответствии с графиком. На объекте работают более 30 единиц спецтехники и около 60 рабочих, - рассказал директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Как отмечают в городской администрации, подрядчик установит на дороге все необходимые знаки и ограждения, а также благоустроит прилегающую территорию и приведет в порядок тротуары. Справиться со всеми работами на улице Урицкого планируется до конца сентября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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