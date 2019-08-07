В Самаре осенью 2019 года закончат благоустраивать 40 дворов

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-07T17:38:36+03:00

Мэр города пообщалась с активистами и проверила лично, как ведутся работы Фото: другой источник.

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6 августа глава города Елена Лапушкина совершила объезд самарских дворов, которые ремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Она побывала в Самарском, Железнодорожном и Ленинском районах - общалась с представителями администрации и местными активистами.

- В Самарском районе по программе благоустраивают 4 двора. На улице Алексея Толстого, 29 выполнены работы по обрезке и корчеванию поросли, выемке грунта, укладке плиточного покрытия, завезено оборудование для зоны отдыха, - рассказывают в пресс-службе городской администрации.

На Алексея Толстого планируются и другие работы - в частности здесь будут устраивать газон, ограничивать движения грунта, устанавливать уличное освещение на фасаде дома и ограждать зоны отдыха и реконструировать лестницу с перилами. В Самарском районе помимо указанного адреса, Лапушкина побывала на Ленинградской, 83 и на Чапаевской, 67, где жители высказали пожелание добавить на площадку несколько элементов.

- Всё, что касается наполнения площадки, это только ваше желание. Ведь именно этим и прекрасна эта программа «Комфортная городская среда». Всё зависит от инициативы жителей, - отметила Елена в разговоре с народом.

В Железнодорожном районе мэр побывала на Мяги, 24, где проложили дорожки, сделали проезды и парковки и хотят восстановить арт-объект "Медвежата". Также она прогулялась по новым пешеходным дорожкам у домов № 37, 39 и 41 на Аэродромной.

Завершился объезд в Ленинском районе.Елена Лапушкина осмотрела двор у дома № 25б на Спортивной и № 146 на Фрунзе. Один из самых интересных проектов составили жители домов №2, 2а, 2б и 2ф по Студенческому переулку. Здесь выполняют ремонт балюстрады, строители восстанавливают уникальные перила с колоннами, на площадке высадят газон и сделают детскую игровую зону и не только.

Работы на всех объектах должны завершиться осенью 2019 года. Всего в Самаре в 2019 году благоустроят 40 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Жильё и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU