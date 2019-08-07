"Дома все наладилось": 95 школьников из затопленных иркутских сел отправили отправили домой из Самары

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-07T18:37:28+03:00

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Сегодня вечером, 7 августа, от железнодорожного вокзала Самары домой отправились 95 детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Они уехали на поезде № 590 - дружно и с небольшой грустью на лицах.

- По распоряжению главы региона Дмитрия Азарова с 18 июля эти ребята отдыхали и лечились в тольяттинском пансионате "Звездный", который расположен в живописном сосновом бору на берегу Куйбышевского водохранилища, - рассказывают в правительстве Самарской области.

Напомним, что наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Десятки населенных пунктов оказались затоплены - более 6700 домов, автомобильные дроги. С места ЧП эвакуировали 2600 человек - взрослых и детей.

Дмитрий Азаров обсудил ситуацию с полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и коллегами из Иркутской области и предложил им помощь. Детей решили отправить в детский лагерь, где их досуг организовали по воспитательной программе "Звездные каникулы!", утвержденной министерством образования и науки Самарской области в 2019 году.

Ребята из Иркутской области сдружились с местными детьми и отлично провели время. Вместе они ходили на экскурсии, ездили в детский технопарк "Кванториум-63" в Тольятти, принимали участие в различных игровых и спортивных мероприятиях.

Детям есть, что вспомнить из каникул в Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

3,4 и 5 августа гости посетили аквапарк "Аква Лэнд", от которого остались самые положительные эмоции.

Из Самары ребята уехали не с пустыми руками - им вручили рюкзаки со школьными принадлежностями, теплую одежду и обувь. В пути предстоит провести больше трех дней. Вместе с детьми едут три доктора. Условия в Иркутской области уже благоприятные - от местных властей получено соответствующее подтверждение.

Ребятам предстоит дальняя дорогаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU