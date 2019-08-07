2019-08-07T21:19:53+03:00
Происшествия

В Самарской области ищут молодую девушку, укравшую телефон на детской площадке

Полицейские просят откликнуться всех, кто знает подозреваемую
Михаил ГОРЮНОВ
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Злоумышленница попала на камеры наружного наблюденияЗлоумышленница попала на камеры наружного наблюденияФото: скрин с видео
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На днях в полицию Тольятти поступило сообщение о том, что 21 июля с 16-30 до 17-00 на детской площаде около дома № 10 на Цветном бульваре было совершено преступление. Неизвестная девушка похитила мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей. По

- По признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Приметы подозреваемой: на вид 17-19 лет, рост 160-165, среднего телосложения, волосы темные, ниже плеч, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители просят очевидцев, а также всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемой и ее местонахождении сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 93-46-27, 30-37-02 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

В Самаре ищут мошенницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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