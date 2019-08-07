Воспитанник тольяттинской академии Коноплева может отправиться в итальянскую Серию А

7 Авг. 22:07 2019-08-07T22:11:30+03:00

В этом сезоне Максим еще не играл за "Спартак"

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Полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков может перебраться в итальянскую Серию А. Интерес к игроку проявляется "Верона".

- 20-летний футболист прилетел в Италию в воскресенье, 4 августа. Он провел в городе целый день и мог провести переговоры с "Вероной", - утверждает L'Arena.

Отметим, что Максим является воспитанником тольяттинской академии футбола имени Коноплева. Туда он прибыл в 11-летнем возрасте из Смоленска и провел в командах школы 3 года. В "Спартак" Глушенков перешел в январе этого года из "Чертанова". В прошлом сезоне РПЛ он провел пять матчей, но не отметился результативными действиями. В этом чемпионате парень еще не выходил на поле и даже ни разу не попал в заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU