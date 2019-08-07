2019-08-07T22:11:30+03:00
Спорт

Воспитанник тольяттинской академии Коноплева может отправиться в итальянскую Серию А

К полузащитнику "Спартака" Максиму Глушенкову проявляет интерес Верона
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
В этом сезоне Максим еще не играл за "Спартак"В этом сезоне Максим еще не играл за "Спартак"
Изменить размер текста:

Полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков может перебраться в итальянскую Серию А. Интерес к игроку проявляется "Верона".

- 20-летний футболист прилетел в Италию в воскресенье, 4 августа. Он провел в городе целый день и мог провести переговоры с "Вероной", - утверждает L'Arena.

Отметим, что Максим является воспитанником тольяттинской академии футбола имени Коноплева. Туда он прибыл в 11-летнем возрасте из Смоленска и провел в командах школы 3 года. В "Спартак" Глушенков перешел в январе этого года из "Чертанова". В прошлом сезоне РПЛ он провел пять матчей, но не отметился результативными действиями. В этом чемпионате парень еще не выходил на поле и даже ни разу не попал в заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области ищут молодую девушку, укравшую телефон на детской площадке
В Самарской области на трассе рухнула фура с щебенкой, очевидцы сделали фото
Массовая авария у ТЦ "Вива Лэнд" в Самаре: столкнулись два автобуса и две легковушки
"Дома все наладилось": 95 школьников из затопленных иркутских сел отправили отправили домой из Самары
В Самаре осенью 2019 года закончат благоустраивать 40 дворов
В Самаре дорожники начали укладывать на улице Урицкого верхний слой асфальта
В Самаре на месте двухполосного «Казачьего» моста построят путепровод
В Тольятти школьник сутки не возвращался домой из страха идти одному вечером
Жителям 20 домов в Самаре вернули холодную воду после утечки на Ташкентской
В Самаре на 10 дней закрыли проезд по улице Ульяновской
Стало известно, когда улицу XXII Партсъезда в Самаре продлят до Ново-Садовой
В Тольятти нашли живым пропавшего 9-летнего мальчика
Промышленный район Самары могут возглавить безработный, чиновник или нотариус
Хоккейная «Лада» подписала договор о сотрудничестве с саратовским «Кристаллом»