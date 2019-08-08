В Сызрани за долг в 7 млн рублей арестовали «КамАЗ» и экскаватор

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-08T08:48:40+03:00

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В Сызрани предприятие долгое время не оплачивало налоги и накопило долг в 7 млн рублей. Организацию обязали погасить задолженность, но она проигнорировала требования суда. В итоги приставам пришлось подключать тяжелую технику.

- Поскольку должник не стремился оплатить долг, в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в 217 тысяч рублей. Кроме того, приставы выяснили, что предприятие владеет грузовиком «КамАЗ» и экскаватором. Они выехали на место и арестовали их, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Большегрузы выставят на торги. Деньги, вырученные с их продажи, пойдут на погашение долгов. Остаток, если таковой будет, обещают передать должнику.

ИСТОЧНИК KP.RU