В Самарской области фура с щебнем могла опрокинуться из-за оторвавшегося колеса

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-08T09:02:56+03:00

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Стали известны подробности аварии, которая произошла в среду, 7 августа, на 24 км трассы «Самара — Волгоград» в Волжском районе. Напомним, там опрокинулся на бок грузовик «Скания», который перевозил щебенку. Как выяснилось, причиной серьезного происшествия могло стать оторвавшееся колесо.

- По предварительным данным, у грузовика на полном ходу оторвалось колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара фуру опрокинуло на проезжую часть, - сообщили в ПСС Самарской области.

В результате случившегося водителя грузовика зажало в кабине. Спасателям пришлось вырезать его с помощью гидроинструмента. Они достали мужчину из покореженной кабины и передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

Щебенку из грузовика разбросало по всей дороге

ИСТОЧНИК KP.RU