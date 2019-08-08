2019-08-08T09:02:56+03:00
Происшествия

В Самарской области фура с щебнем могла опрокинуться из-за оторвавшегося колеса

Спасатели озвучили предварительную причину серьезного ДТП
Анастасия ФИЛАТОВА
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ФОТО: ПСС Самарской областиФОТО: ПСС Самарской области
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Стали известны подробности аварии, которая произошла в среду, 7 августа, на 24 км трассы «СамараВолгоград» в Волжском районе. Напомним, там опрокинулся на бок грузовик «Скания», который перевозил щебенку. Как выяснилось, причиной серьезного происшествия могло стать оторвавшееся колесо.

- По предварительным данным, у грузовика на полном ходу оторвалось колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара фуру опрокинуло на проезжую часть, - сообщили в ПСС Самарской области.

В результате случившегося водителя грузовика зажало в кабине. Спасателям пришлось вырезать его с помощью гидроинструмента. Они достали мужчину из покореженной кабины и передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

Щебенку из грузовика разбросало по всей дороге

Щебенку из грузовика разбросало по всей дороге

ИСТОЧНИК KP.RU

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