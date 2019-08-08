В Самарской области фура с щебнем могла опрокинуться из-за оторвавшегося колеса
Стали известны подробности аварии, которая произошла в среду, 7 августа, на 24 км трассы «Самара — Волгоград» в Волжском районе. Напомним, там опрокинулся на бок грузовик «Скания», который перевозил щебенку. Как выяснилось, причиной серьезного происшествия могло стать оторвавшееся колесо.
- По предварительным данным, у грузовика на полном ходу оторвалось колесо. Водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара фуру опрокинуло на проезжую часть, - сообщили в ПСС Самарской области.
В результате случившегося водителя грузовика зажало в кабине. Спасателям пришлось вырезать его с помощью гидроинструмента. Они достали мужчину из покореженной кабины и передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.
Щебенку из грузовика разбросало по всей дороге
ИСТОЧНИК KP.RU