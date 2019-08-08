В Самарском зоопарке у пары темных тигровых питонов впервые за 15 лет появилось потомство

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-08T09:53:11+03:00

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В Самарском зоопарке произошло радостное событие — был получен приплод у темных тигровых питонов, а также у лучистых полозов.

- У пары тигровых питонов появилось потомство впервые за 15 лет. Счастливыми родителями 26 июня стали 12-летний питон Мурзик и его 5-летняя подруга Анфиса. У них появился один питончик, сейчас ему 1,5 месяца. Он уже самостоятельно питается грызунами, - рассказали представители зоопарка.

Что касается пары лучистых полозов, которая образовалась в 2018 году, то у них 24 мая вылупился один детеныш. Сейчас ему 2,5 месяца. У 4-летнего самца и 2-летней самки этой вторая кладка.

Самарцы смогут посмотреть на новых питомцев зоопарка в следующий вторник, 13 августа, с 13:00 до 14:00. Познакомиться с детенышами темных тигровых питонов и лучистых полозов можно будет в рамках акции «Погладь меня».

ИСТОЧНИК KP.RU