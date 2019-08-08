2019-08-08T10:03:50+03:00
Общество

В августе в Самарской области несколько электричек поедут по измененному расписанию

Часть пригородных поездов будут ездить по-новому из-за ремонтных работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Электрички изменят расписание движения на несколько днейЭлектрички изменят расписание движения на несколько днейФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области в августе изменится расписание движения нескольких электричек. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

- Часть пригородных поездов 13, 16, 20, 23, 26, 27, 29, 30 августа будут курсировать по измененному графику из-за ремонтных работ на участке Самара — Безымянка, - отмечают в компании.

Так, поезд № 6527 Похвистнево (отпр. 05:54) – Самара (приб. 08:42) будет ездить по измененному расписанию на участке Смышляевка – Самара. Изменится график движения и у поезда № 6529 Новоотрадная (отпр. 05:42) – Самара (приб. 07:33).

Кроме того, 13, 16, 20, 23, 26, 27, 29, 30 августа поезд № 6580 Чапаевск (отпр. 06:45) – Мирная (приб. 07:03) будет ездить по скорректированному расписанию на участке Самара — Мирная. А 26 августа электричка № 6744 Самара (отпр. 06:56) – Колтубанка (приб. 10:59) отправится из областной столицы на 5 минут раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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