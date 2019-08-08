В Самаре фирма попала под уголовную статью за подделку доказательств в суде
Сотрудники организации сфальсифицировали договор подряда
Сотрудники организации предоставили подделанные документы на заседании судаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре следователи возбудили уголовное дело по факту подделки доказательств по гражданскому делу. Подозреваемым по нему проходит одна из местных организаций.
- По версии следствия, в 2017 году сотрудники ООО, находясь в здании арбитражного суда Самарской области, в ходе заседания представили сфальсифицированный договор подряда, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители разбираются в деталях преступления и устанавливают все обстоятельства его совершения.
ИСТОЧНИК KP.RU