В Самаре фирма попала под уголовную статью за подделку доказательств в суде

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-08T10:20:43+03:00

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В Самаре следователи возбудили уголовное дело по факту подделки доказательств по гражданскому делу. Подозреваемым по нему проходит одна из местных организаций.

- По версии следствия, в 2017 году сотрудники ООО, находясь в здании арбитражного суда Самарской области, в ходе заседания представили сфальсифицированный договор подряда, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители разбираются в деталях преступления и устанавливают все обстоятельства его совершения.

ИСТОЧНИК KP.RU