В Тольятти сотрудники ФСБ помешали двоим наркодилерам сбыть 610 г героина
В Тольятти сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, которые могут быть причастны к организации поставки наркотиков на территорию Самарской области.
- У задержанных были найдены и изъяты боле 610 г героина. Было установлено, что они приобрели наркотики в гаражно-строительном кооперативе № 52 «Лесное» в Тольятти через тайник-закладку, - сообщили в УФСБ по Самарской области.
По данным правоохранителей, в дальнейшем злоумышленники планировали сбыть героин. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыть наркотических веществ». Сейчас силовики продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU