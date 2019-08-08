В Тольятти сотрудники ФСБ помешали двоим наркодилерам сбыть 610 г героина

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-08T10:38:26+03:00

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В Тольятти сотрудники ФСБ задержали двоих мужчин, которые могут быть причастны к организации поставки наркотиков на территорию Самарской области.

- У задержанных были найдены и изъяты боле 610 г героина. Было установлено, что они приобрели наркотики в гаражно-строительном кооперативе № 52 «Лесное» в Тольятти через тайник-закладку, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

По данным правоохранителей, в дальнейшем злоумышленники планировали сбыть героин. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыть наркотических веществ». Сейчас силовики продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU