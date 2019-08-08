2019-08-08T10:54:27+03:00
Происшествия

Житель Самарской области из-за оскорблений убил знакомого разделочной доской

Мужчину отправили на 7 лет в колонию строгого режима
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина поссорился с приятелем во время совместной попойкиМужчина поссорился с приятелем во время совместной попойкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Исаклинский районный суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, который забил своего знакомого до смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Было установлено, что житель деревни Два Ключа распивал спиртные напитки с приятелям у себя дома. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Знакомый начал оскорблять хозяина дома, и тот в ответ стал его избивать, - рассказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, сначала селянин нанес своему собутыльнику удары ногами и руками по голове, туловищу и конечностям, а потом добил его разделочной деревянной доской. На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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