В Самаре у кошек больше шансов найти хозяина, чем у собак

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-08T11:27:04+03:00

Выбор горожан чаще всего выпадает на кошек, да и цены на них ниже

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Самара все больше становится «кошачьим» городом. Специалисты выяснили, что жители областной столицы чаще всего предпочитают заводить себе в качестве домашних питомцев кошек, а не собак.

- Во втором квартале 2019 года новых хозяев в Самаре нашли на 15% больше кошек, чем собак. Годом ранее разрыв составлял 14%, - рассказали аналитики сайта «Авито».

Самой популярной породой кошек в Самаре стала шотландская, второе место заняла британская, замыкает тройку лидеров мейн-кун. Также самарцы предпочитают заводить себе канадских и донских сфинксов. В среднем кошка в городе стоит 1610 рублей, а собака — на 69% дороже (5240 рублей). Самой дорогой породой кошек в Самаре стал мейн-кун. На его покупку придется потратить более 5,8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU