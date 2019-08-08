Comedoz и спортивный квест: как в Самаре отметят День физкультурника

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-08T11:37:00+03:00

Организаторы рассказали, какие площадки будут работать на празднике и чему здесь научат

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В Самаре 10 августа пройдет День физкультурника. Площадки развернутся на городской набережной. Каждая из них будет посвящена одному из видов спорта. Так гости праздника смогут поучаствовать в сеансе одновременной игры по шахматам, увидеть показательные выступления фехтовальщиков, велотрюкачей, сфотографироваться с ездовыми собаками, стать участником мастер-класса по изготовлению и запуску моделей самолетов.

- На празднике также пройдут занятия по лечению и профилактике плоскостопия, остеохондроза, нарушения осанки. Всех желающих угостят кислородным коктейлем. Особенной станет площадка, где выступят самарские спортсмены, - сообщают организаторы.

На празднике приглашают выполнить испытания на нормы ГТО, полазить на скалодроме. Гостей встретят в зоне "Русский мир", где будут бои на мягких мечах и щитах, площадка для подвижных игр. Также горожане смогут принять участие в спортивном квесте: специальные задания будут перечислены в буклете. Победитель получит абонемент в фитнес-клуб.

В 20.30 на главной сцене выступит музыкальная группа Comedoz.

ИСТОЧНИК KP.RU