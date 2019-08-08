2019-08-08T11:58:31+03:00
Общество

В Самаре добавят зелени на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова

На этой территории могут высадить многолетние цветы и деревья
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас специалисты разрабатывают проект озеленения этой территорииСейчас специалисты разрабатывают проект озеленения этой территорииФото: Яндекс.Карты
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В Самаре займутся озеленением территории на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Ее решили благоустроить после просьб местных жителей.

- Прихожане Храма Благовещения Пресвятой Богородицы, и жители соседних домов отмечают, что в этом месте не хватает зеленой зоны. Специалистам нужно разработать проект озеленения этой территории, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

По словам представителей городской мэрии, в районе развязки могут появиться газоны, многолетние цветы и деревья. К слову, ландшафтники также предложили выделить в Самаре территории, где жители смогут сами высаживать деревья и ухаживать за ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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