В Самаре добавят зелени на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова
В Самаре займутся озеленением территории на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Ее решили благоустроить после просьб местных жителей.
- Прихожане Храма Благовещения Пресвятой Богородицы, и жители соседних домов отмечают, что в этом месте не хватает зеленой зоны. Специалистам нужно разработать проект озеленения этой территории, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.
По словам представителей городской мэрии, в районе развязки могут появиться газоны, многолетние цветы и деревья. К слову, ландшафтники также предложили выделить в Самаре территории, где жители смогут сами высаживать деревья и ухаживать за ними.
ИСТОЧНИК KP.RU