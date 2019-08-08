2019-08-08T12:15:30+03:00
Общество

В нацпарке «Самарская Лука» вновь нашли нелегальную свалку мусора

По словам жителей региона, кто-то раскапывает там ямы и сбрасывает в них отходы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кто-то сваливает мусор на территории возле турбазы "Тихий плес"Кто-то сваливает мусор на территории возле турбазы "Тихий плес"Фото: Twitter.com
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Жители Самарской области вновь сообщают о свалке мусора на территории национального парка «Самарская Лука». На этот раз она обнаружилась в районе турбазы «Тихий плес».

- Около территории турбазы закапывают мусор в нескольких местах с разных сторон. Экскаватор раскапывает ямы, а потом в них сбрасывается мусор, - написали в Твиттере самарцы.

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в ответ на это сообщили, что раз несанкционированная свалка находится на территории нацпарка, то именно его руководство и должно с ней разобраться. Чиновники направили информацию о свалке мусора в «Самарскую Луку». В ближайшее время сотрудники нацпарка проведут необходимую проверку и примут соответствующие меры реагирования.

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Решать судьбу несанкционированной свалки будет комиссия, в которую войдут представители минлесхоза и управления Росприроднадзора (подробности)

Свалку в «Самарской луке» собираются убрать по проекту «Чистая страна»

Также обещают, что всех виновных привлекут к дисциплинарной ответственности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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