В нацпарке «Самарская Лука» вновь нашли нелегальную свалку мусора
Жители Самарской области вновь сообщают о свалке мусора на территории национального парка «Самарская Лука». На этот раз она обнаружилась в районе турбазы «Тихий плес».
- Около территории турбазы закапывают мусор в нескольких местах с разных сторон. Экскаватор раскапывает ямы, а потом в них сбрасывается мусор, - написали в Твиттере самарцы.
В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в ответ на это сообщили, что раз несанкционированная свалка находится на территории нацпарка, то именно его руководство и должно с ней разобраться. Чиновники направили информацию о свалке мусора в «Самарскую Луку». В ближайшее время сотрудники нацпарка проведут необходимую проверку и примут соответствующие меры реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU