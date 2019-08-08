Погибшим, чье тело нашли на козырьке подъезда в Тольятти, оказался гражданин Франции

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-08T12:53:46+03:00

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Появились новые подробности происшествия, которое произошло в Тольятти на улице Спортивной 29 июля. Напомним, там на козырьке подъезда был найден труп 28-летнего мужчины.

Как выяснилось, погибший не был гражданином РФ. Он приехал в Самарскую область из Франции. Как пишет «Самарское обозрение», Л.С.Э. Корбьер мог выпасть с 15-этажа.

Причины такого поступка иностранца неизвестны. Как ранее писала «КП-Самара», это мог быть суицид. Однако утверждать это еще рано. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU