Погибшим, чье тело нашли на козырьке подъезда в Тольятти, оказался гражданин Франции
По предварительным данным, мужчина выпал с 15 этажа
В обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователиФото: Соцсети
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Появились новые подробности происшествия, которое произошло в Тольятти на улице Спортивной 29 июля. Напомним, там на козырьке подъезда был найден труп 28-летнего мужчины.
Как выяснилось, погибший не был гражданином РФ. Он приехал в Самарскую область из Франции. Как пишет «Самарское обозрение», Л.С.Э. Корбьер мог выпасть с 15-этажа.
Причины такого поступка иностранца неизвестны. Как ранее писала «КП-Самара», это мог быть суицид. Однако утверждать это еще рано. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU