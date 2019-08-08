Бывшая порезвилась? В Тольятти водитель раскатывает на исписанной оскорблениями машине

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-08T13:47:57+03:00

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Жители Тольятти сфотографировали на улицах города странное авто: оно все изрисовано неприличными надписями. Тем не менее, водителя это, похоже, не смущает, он разъезжает в машине по всему городу и не обращает внимания на надписи, намекающие на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Хотя этому возможно и есть объяснение: за рулем авто оказалась девушка.

"Может бывший? Или бывшая так порезвились?" - предполагают комментаторы. "Коллекторы, наверное, они беспредельничают".

Всю правду об этой истории рассказала жительница Тольятти Лилия В. Она вспомнила, что дело было в квартале, где она живет.

- Там девушка за рулём, был сильный дождь, наш квартал как обычно был в ж... большущей, машины плавали, люди плавали, бывает всякое на дорогах, но портить имущество, я считаю, было необязательным, никто не знает в связи с чем она бросила машину, да ещё и такие слова писать, не по-людски это как-то, - написала она.

ИСТОЧНИК KP.RU