2019-08-08T13:47:57+03:00
Общество

Бывшая порезвилась? В Тольятти водитель раскатывает на исписанной оскорблениями машине

Интересно, что за рулем разукрашенной неприличными надписями машины была женщина
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Разрисованная машина удивила горожанРазрисованная машина удивила горожан
Изменить размер текста:

Жители Тольятти сфотографировали на улицах города странное авто: оно все изрисовано неприличными надписями. Тем не менее, водителя это, похоже, не смущает, он разъезжает в машине по всему городу и не обращает внимания на надписи, намекающие на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Хотя этому возможно и есть объяснение: за рулем авто оказалась девушка.

"Может бывший? Или бывшая так порезвились?" - предполагают комментаторы. "Коллекторы, наверное, они беспредельничают".

Всю правду об этой истории рассказала жительница Тольятти Лилия В. Она вспомнила, что дело было в квартале, где она живет.

- Там девушка за рулём, был сильный дождь, наш квартал как обычно был в ж... большущей, машины плавали, люди плавали, бывает всякое на дорогах, но портить имущество, я считаю, было необязательным, никто не знает в связи с чем она бросила машину, да ещё и такие слова писать, не по-людски это как-то, - написала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские автомобилисты теперь смогут узнать, где их поджидают камеры ГИБДД
«Лада» в овертайме обыграла «Югру» на предсезонном турнире
В Самаре более 100 пассажирам пришлось 7 часов ждать вылета самолета в Москву
Военные прокомментировали гибель солдата-парашютиста под Тольятти
В аэропорту Курумоч пьяный пассажир из Праги «покрыл» матом полицейских
"Сломать шифр дороже, чем заплатить штраф: самарским автолюбителям рассказали, можно ли обмануть нейронные сети
В прокуратуре рассказали подробности дела о махинациях в «Самарской Луке»
В Самаре чиновники отказались менять зонирование участка под ТЦ «Парк Хаус»
«Крылья Советов» наказали рублем за желтые карточки
Погибшим, чье тело нашли на козырьке подъезда в Тольятти, оказался гражданин Франции
В нацпарке «Самарская Лука» вновь нашли нелегальную свалку мусора
В Самаре добавят зелени на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова
В Самаре экс-полицейский попал в колонию за обман организатора наркопритона
Comedoz и спортивный квест: как в Самаре отметят День физкультурника
В Самаре у кошек больше шансов найти хозяина, чем у собак
Житель Самарской области из-за оскорблений убил знакомого разделочной доской
В Тольятти сотрудники ФСБ помешали двоим наркодилерам сбыть 610 г героина
В Самаре фирма попала под уголовную статью за подделку доказательств в суде
В августе в Самарской области несколько электричек поедут по измененному расписанию
Двое подростков угнали у селянина «четверку» и укатили на ней в Самару