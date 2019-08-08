2019-08-08T14:35:27+03:00
Происшествия

В аэропорту Курумоч пьяный пассажир из Праги «покрыл» матом полицейских

Мужчина вел себя агрессивно и не реагировал на замечания
Анастасия ФИЛАТОВА
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За пьяный дебош в аэропорту мужчину оштрафовали на 1,5 тысячи рублейЗа пьяный дебош в аэропорту мужчину оштрафовали на 1,5 тысячи рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В аэропорту Курумоч полицейским пришлось успокаивать буйного пассажира. Мужчина прилетел из Праги в подвыпившем состоянии и не смог держать себя в руках.

- Во вторник, 6 августа, 36-летний пассажир, находясь в зоне прилета, выражался грубой нецензурной бранью, не реагировал на замечания и вел себя агрессивно, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

Когда полицейские попытались утихомирить мужчину, тот «покрыл» матом и их. На замечания стражей порядка он также не реагировал, а одному из них даже угрожал. В итоге пассажира заковали в наручники и доставили в помещение полиции, расположенное в аэропорту.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» и наложили штраф в 1,5 тысячи рублей. Кроме того, сейчас следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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