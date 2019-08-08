В Самаре более 100 пассажирам пришлось 7 часов ждать вылета самолета в Москву

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-08T15:13:51+03:00

На время ожидания пассажирам предоставили еду и напитки Фото: Архив "КП"

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В четверг, 8 августа, в аэропорту Курумоч на 7 часов 3 минуты задержали вылет самолета авиакомпании «Ютейр» до Москвы. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

- Рейс был запланирован на 7:55, но отправку перенесли на 14:30. Причиной задержки стал сбой в работе приборов, - рассказала «Комсомольской правде — Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

По данным представителей надзорного ведомства, на рейс были зарегистрированы 114 пассажиров, в том числе 7 детей. На время ожидания их обеспечили едой и напитками. В столицу они смогли вылететь только в 14:58. Как отмечают правоохранители, жалоб от пассажиров не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU