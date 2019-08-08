«Лада» в овертайме обыграла «Югру» на предсезонном турнире

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-08T15:42:41+03:00

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Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» добился победы в первом матче предсезонного турнира памяти А.А. Юнусова, который проходит в Нефтекамске. «Автозаводцы» обыграли в овертайме «Югру» 4:3, проигрывая по ходу встречи 1:3. Голами у «Лады» отметились Вячеслав Андрющенко, Филипп Толузаков, Юрий Назаров и Константин Майоров, который принес тольяттинцам победу.

- Получилась боевая живая игра, - приводит слова наставника «Лады» Александра Титова пресс-служба клуба. - Игроки находятся под нагрузкой, тренировочный процесс не сбавляем, не подгадывали под этот турнир свое состояние. Ребята проявили волю, мужской характер, но работы еще очень много. Благо, что есть время на исправление ошибок. Предстоит поработать над игрой в неравных составах. Все впереди.

Следующий матч на турнире «Лада» сыграет с «Торосом».

ИСТОЧНИК KP.RU