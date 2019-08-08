2019-08-08T16:06:17+03:00
Общество

«АКОМ» разработает аккумулятор для нового автомобиля «Geely»

Компания «АКОМ» - лидер по производству и реализации аккумуляторных батарей в России – продолжает активно расширять свое присутствие на рынке автопроизводителей не только на рынке РФ, но и за ее пределами
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7 августа на заводе в Жигулевске завершился аудит компании СЗАО «БЕЛДЖИ» - крупнейшего белорусского завода по производству легковых автомобилей китайской марки «Geely». По результатам аудита было получено одобрение на поставки аккумуляторов «АКОМ» для автомобиля Geely Atlas. Старт поставок запланирован на август текущего года.

Также «АКОМ» и «БЕЛДЖИ» запустили проект по разработке батареи, улучшенной технологии EFB для нового автомобиля, старт производства которого на белорусской площадке китайского автоконцерна запланирован на 2020 год.

СЗАО «БЕЛДЖИ» стал вторым крупным автопроизводителем Республики Беларусь, куда поставляется продукция компании «АКОМ», наряду с ОАО «МАЗ», для которого «АКОМ» является 100%-м поставщиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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