В Самарской области ищут пострадавших от деятельности потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса»

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-08T16:10:27+03:00

Еще в марте сотрудники прокуратуры усмотрели в деятельности организации признаки финансовой пирамиды

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В Самарской области пострадавшие от работы потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса» объединяются, чтобы попытаться вернуть свои деньги. Объединяет людей руководитель общественной организации «Крепость» Елена Машкова, связаться с ней можно по телефону 8(960)843-08-45.

Напомним, еще в марте прокуратура Тольятти заглянула в КПК «Строительно-сберегательная касса» с проверкой нашла множество нарушений.

Реестр членов кооператива не содержал необходимой информации, а внутренние документы не отвечали требованиям закона.

Также выяснилось, что председатель правления кооператива имеет неснятую судимость за преступление в сфере экономики. При этом в Банк России была представлена поддельная справка.

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Теперь председателю правления КПК придется отвечать по заслугам

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ИСТОЧНИК KP.RU