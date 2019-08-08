В Самарской области ищут пострадавших от деятельности потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса»
В Самарской области пострадавшие от работы потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса» объединяются, чтобы попытаться вернуть свои деньги. Объединяет людей руководитель общественной организации «Крепость» Елена Машкова, связаться с ней можно по телефону 8(960)843-08-45.
Напомним, еще в марте прокуратура Тольятти заглянула в КПК «Строительно-сберегательная касса» с проверкой нашла множество нарушений.
Реестр членов кооператива не содержал необходимой информации, а внутренние документы не отвечали требованиям закона.
Также выяснилось, что председатель правления кооператива имеет неснятую судимость за преступление в сфере экономики. При этом в Банк России была представлена поддельная справка.
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Теперь председателю правления КПК придется отвечать по заслугам
ИСТОЧНИК KP.RU