К строительству речного вокзала в Самаре хотят привлечь инвесторов

СЕГОДНЯ 16:31 2019-08-08T16:31:18+03:00

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Речной вокзал в Самаре могут построить на частные средства. Власти региона намерены обратиться с соответствующим предложением к инвесторам.

- По поручению губернатора Дмитрия Азарова сейчас министерством экономического развития и инвестиций Самарской области ведется подготовка инвестиционного предложения, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, проект строительства нового речного вокзала был разработан в 2017 году. Он предполагает возведение трехэтажного здания общей площадью 6,8 тысяч квадратных метров. Планируется, что в нем расположатся зал ожидания, вестибюль, кассовый зал, комнаты для пассажиров с детьми, камеры хранения, офисы центра продаж речных круизов, медицинский пункт, служебные помещения, а также точки общественного питания. Кроме того, в здании речного вокзала хотят разместить подземную стоянку на 51 место. Общая стоимость проекта составит около 700 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU