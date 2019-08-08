Самарцы недовольны скоростным ограничением на отремонтированном Красноглинском шоссе

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-08T16:59:04+03:00

Жители не очень понимают, почему на участке дороги ограничили скорость Фото: соцсети

Чиновники говорят, что скорость снижена из-за поворота, однако дорожные активисты с этим не согласны

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Самарские автолюбители жалуются на ограничение скорости на искусственном сооружении на Красноглинском шоссе. Там оно 40 километров в час и некоторые водители считают, что это слишком медленно.

- Путепровод был капитально отремонтирован, увеличили ширину и сменили не менее 50% силовых опор. Весовое ограничение и скоростное осталось неизменным, - поделился с корреспондентом "Комсомольской правды - Самары" дорожный активист Алексей Морозов.

Ограничение скорости аргументировано в официальном документеФото: соцсети

Как ответили в социальных сетях Алексею представители Минтранса, то согласно официальной документации ограничения 40км/ч на участке по причине опасного поворота.

- Но ограничение 40км/ч на прямом участке дороги. На опасных поворотах ограничения 50км/ч. Мост и есть искусственное сооружение. Его капитально ремонтировали и скоростное ограничение - это глупое решение, - считает Морозов.

Активист продолжает разбираться с этим вопросом. Пока в ситуации никаких изменений нет.

Ограничения ввели здесьФото: Яндекс. Карты

ИСТОЧНИК KP.RU